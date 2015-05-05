Надо написать скрипт или прогрумму

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Здравствуйте.

У меня есть папка с файлами которую надо раскопировать в другие папки. Работать должно так, в прогу я прописываю путь к папке файлы которой надо копировать в лругие и список папок которые надо создать. Список имен будет вида: http://rap-content.ru/publ/teksty/garri_topor/265

http://animevid.ru/video/video170418166_132142833-frame.html

http://themmo.ru/go?http://ru.wowhead.com/?npc=33553

http://www.bulat-sib.ru/today.html

поэтому имена надо бутет обрезать до вида rap-content, animevid, bulat-sib и т.п. Важно учесть что урл может быть с www и без.

Это может быть виндовс программа или скрипт, а идеале что бы это был скрипт который все сам сделает на стороне сервера, папок надо будет создать более 1 млн.

10 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony)

    Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать расчёт калькулятора

    У нас на сайте есть калькулятор, нужно изменить формулы расчётов. Формулы не точные нужно подвести их под пикреплённые примеры. http://zzbo.ru/poleznoe/leasing Расчеты сделаны по следующим параметрам: 1)Суммы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте Друпал

    Необходимо обновить систему Друпал, т.к. выходят предупреждения связанные с безопасностью сайта в админке, а также разобраться со входом в систему управления. Сейчас там отображается белый экран.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг www.kliniken.de

    Здесь список клиник германии по городам: https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/ort_A.htm Примеры клиник: https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Marienhospital-Aachen-3.htm отзывы - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Evang-Krankenhaus-Koenigin-Elisabeth-Herzberge-gGmbH-Berlin-665.htm лого - https://www.kliniken.de/kliniken/a-z/kliniken/Unfallkrankenhaus-Berlin-3474.htm Нужно собрать информацию в базу: - город - ссылка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется подгружать информацию из таблицы гугл докс на сайт в форму

    Есть таблица в гугл докс: дата || тип экзамена || готовность сертификата. На сайте есть форма: тип экзамена (селект) || Дата || кнопка проверить и должен подгружаться результат (готов или не готов) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla 3.4

    Есть готовый сайт, установленный на CMS Joomla 3.4. Нужно исправить на нём все ошибки, оформить в соответствии с макетом, настроить все модули в системе управления и перенести с тестового сервера на тот, на котором он ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лотерея для Counter-Strike:Global Offensive

    $450

    Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter-Strike:Global Offensive, дело в том, что участники будут из своего steam-инвентаря скидывать вещи к определенному боту, который ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать звонилку

    необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад