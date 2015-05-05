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Надо написать скрипт или прогрумму
Здравствуйте.
У меня есть папка с файлами которую надо раскопировать в другие папки. Работать должно так, в прогу я прописываю путь к папке файлы которой надо копировать в лругие и список папок которые надо создать. Список имен будет вида: http://rap-content.ru/publ/teksty/garri_topor/265
http://animevid.ru/video/video170418166_132142833-frame.html
http://themmo.ru/go?http://ru.wowhead.com/?npc=33553
http://www.bulat-sib.ru/today.html
поэтому имена надо бутет обрезать до вида rap-content, animevid, bulat-sib и т.п. Важно учесть что урл может быть с www и без.
Это может быть виндовс программа или скрипт, а идеале что бы это был скрипт который все сам сделает на стороне сервера, папок надо будет создать более 1 млн.
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