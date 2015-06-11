Добрый день, требуется опытный [b]Ruby[/b]-разработчик для создания и доработки некоторых функций в [b]Redmine 3.[/b] Связь здесь, по мейлу или скайпу. Оплата договорная, через вебмани или скрилл, по факту.
Скайп: qb-new-media (Дмитрий)
На постоянную удалёнку на полный рабочий день требуется опытный Magento-разработчик. Высокое качество работы, порядочность и продуктивность, постоянная доступность в течение рабочего дня. Тип заданий: разработка новых модулей или улучшение старых модулей, а также другие задания разного уровня сложности.
Связь по мейлу и скайпу. Оплата через Skrill, WebMoney или PayPal – месячная, за проект, почасово или по договорённости.
Сайт – web-qb.de (Германия).
Профиль руководителя-разработчика на linkedin.
Скайп: qb-new-media
Мейл: jobs(at)web-qb.com
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