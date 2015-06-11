Требуется Magento-разработчик на постоянную удалённу работу

Скайп: qb-new-media (Дмитрий)

На постоянную удалёнку на полный рабочий день требуется опытный Magento-разработчик. Высокое качество работы, порядочность и продуктивность, постоянная доступность в течение рабочего дня. Тип заданий: разработка новых модулей или улучшение старых модулей, а также другие задания разного уровня сложности.

Связь по мейлу и скайпу. Оплата через Skrill, WebMoney или PayPal – месячная, за проект, почасово или по договорённости.

Сайт – web-qb.de (Германия).

Профиль руководителя-разработчика на linkedin.﻿

Скайп: qb-new-media

Мейл: jobs(at)web-qb.com