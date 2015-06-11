magent0

Ковалёва magent0

 
35 летГермания/Ганновер
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Требуется Magento-разработчик на постоянную удалённу работу

Скайп: qb-new-media (Дмитрий)

На постоянную удалёнку на полный рабочий день требуется опытный Magento-разработчик. Высокое качество работы, порядочность и продуктивность, постоянная доступность в течение рабочего дня. Тип заданий: разработка новых модулей или улучшение старых модулей, а также другие задания разного уровня сложности.

Связь по мейлу и скайпу. Оплата через Skrill, WebMoney или PayPal – месячная, за проект, почасово или по договорённости.

Сайт – web-qb.de (Германия).

Профиль руководителя-разработчика на linkedin.﻿

Скайп: qb-new-media

Мейл: jobs(at)web-qb.com

Magento
Отзывы фрилансеров
dmitryik
Дмитрий 
42 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
OpenOffice таблицы: написать макрос
Точная постановка задачи, адекватное общение и оплата без проблем - что ещё нужно программисту для счастья?
Отличный исполнитель - сделал макрос качественно, быстро, коммуникация на высшем уровне, рекомендую обращаться!
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