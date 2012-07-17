Дизайн визиток туристической фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка255 просмотров

Нужен дизайн визиток для туристической фирмы, старый дизайн есть к сожалению только в формате в формате eps, pdf .

Есть варианты:

1. Перерисовать старый вариант( подкорректировать имя, название организации и еще мелкие детали). На выходе psd формат и форматы для полиграфии.

2. Нарисовать свой уникальный дизайн визиток(за основу можно взять старый )

Жду различных вариантов и предложений.

Сотрудничаю без предоплаты, файлы приложил.

13 лет назад
MrVlad2010
Влад 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена четко и в срок.Любые пожелания учитывались. Сотрудничали без предоплаты. Человек инициативный и приятный в общении. Планирую сотрудничать в дальнейшем.
Владислав толковый и приятный в общении человек. Работать с ним одно удовольствие. Очень грамотно ставит ТЗ. В процессе работы дипломатично решает любые спорные ситуации. Также дополнительно поощряет энтузиазм и креатив.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
13 лет назад

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