Дизайн визиток туристической фирмы

Нужен дизайн визиток для туристической фирмы, старый дизайн есть к сожалению только в формате в формате eps, pdf .

Есть варианты:

1. Перерисовать старый вариант( подкорректировать имя, название организации и еще мелкие детали). На выходе psd формат и форматы для полиграфии.

2. Нарисовать свой уникальный дизайн визиток(за основу можно взять старый )

Жду различных вариантов и предложений.

Сотрудничаю без предоплаты, файлы приложил.