Нужно 3 совершенно разных варианта логотипа, сроки и стоимость. Все подробности после уточнения стоимости и сроков изготовления.
Рекламный макет
Издательский дом МЦФЕР-Украина http://www.mcfr.com.ua ищет дизайнера для разработки цветного рекламного макета формата А4 в подписной каталог периодических изданий.
Мы полностью предоставим текст для макета, что б было возможно ее отобразить. Важные детали макета:
- рекламировать будем электронный продукт для бухгалтеров http://24.golovbukh.ua. Поэтому макет должен быть стильным, но достаточно сдержанным.
- центральным элементом макета (ссответсвенно идеи рекламного макета) должен быть «стог сена»,… одна загвоздка – вместо сена, будут журналы. Как бы это парадоксально не звучало, получается, что нам нужен «стог журналов».
Готовый макет нужен на 15 июля 2012 года.
Все детали (в т.ч. точные размеры макета) обязательно обсудим дополнительно.
Выбранный исполнитель
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