Графическое оформление листовки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок1263 просмотра
#1$50

Здравствуйте! Необходимо графически оформить текст двухстраничной листовки в формате А4. Она должна быть визуально привлекательной, понятной (!), убедительной, серьезной, композиционно стройной. Также необходимо добавить иллюстрации по теме. Цель: убедить будущих партнеров работать с нами над проектом.

Текст — в прикрепленном вордовском файле

13 лет назад
panovka
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Работа выполнена на 10+ и раньше заявленных сроков!!! Очень дружелюбный человек, во время работы были учтены все пожелания и даже больше. С Анной было очень приятно работать. Несмотря на то, что постоянно менялись требования, Анна справилась с дизайном буклета на высшем уровне! Очень рекомендую!
Не скрою, это был не простой проект, потому, что изначальная концепция, заявленная в конкурсе, менялась несколько раз. Но, во-первых, я с большим уважением отношусь к людям, которые занимаються осоциально-значимыми проектами, а во-вторых надеюсь, что накопленный опыт в данном проекте позволит в дальнейшем достигать успеха быстрее и точнее. Искренне желаю удачи в работе над их важными проектами!

Заявки фрилансеров

INTARSIYA
Анна 
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1

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