Графическое оформление листовки

Не скрою, это был не простой проект, потому, что изначальная концепция, заявленная в конкурсе, менялась несколько раз. Но, во-первых, я с большим уважением отношусь к людям, которые занимаються осоциально-значимыми проектами, а во-вторых надеюсь, что накопленный опыт в данном проекте позволит в дальнейшем достигать успеха быстрее и точнее. Искренне желаю удачи в работе над их важными проектами!