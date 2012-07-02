Флаер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок232 просмотра

флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата

сделан на белом фоне

лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ КАК ФОТО В РАМКЕ, КТО ОБНИМАЕТСЯ СТОИТ, КТО ВЕРХ РУКОЙ МАШЕТ И Т.Д. КОТОРЫЙ Я СКИНУЛ В ПРАВОМ УГЛУ ФОТКА А В ЛЕВОМ ПОЖИМАЮТ РУКИ (фотка который скинул сделай в тонкой рамочке который типа сфоткали и прилипили)

и двое на близ фоне пожимают друг другу руки. - 1 В КОСТЮМЕ ДРУГОЙ ПРОСТО В ДЖИНСАХ ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ. - ПО ЛЕВОМУ КРАЮ

и красным БОЛЬШИМ шрифтом написно - ТЕКСТ ПОСЕРЕДИНЕ - ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ СТАНЬ ДРУГОМ КОМПАНИИ ("ТВОЕ ВРЕМЯ" - ЛОГОТИП КОТОРЫЙ НА БАННЕРЕ) И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20%*

ВНИЗУ МЕЛКИМИ БУКВАМИ *только для работников и ТРЦ

обратная сторона фон белый

текст -

получи скидку - 20% на любые часы* в сети магазинах "Твое время" логотип*

*ПРИВЕДИ ДРУГА ИЛИ ПРЕДЬЯВИ ФЛАЕР, ЕСЛИ ТЫ РАБОТНИК ТРЦ.

наши преимущества в два столбика я скину

под ними строка

трц ____________

магазин ________________

имя работника __________________

и наши контакты - которые на баннере - только телефон и сайт!

ивнизувстрочкулоготипывотэтихбрендов - romanson, guess, jacques lemans, skagen, orient, casio g shock, morgan, fossil, diesel

13 лет назад
NASIBULLIN
Ильнур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Корпоративная газета

    $100

    Нужно сверстать корпоративную газету. Текст и примерные фото есть. Примеры сверстанных газет обязательны. Условия работы по договоренности. Выпуск газеты планируется раз в квартал.

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

    $230

    Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется. Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флаер + баннер

    1. Расположить на флаере 99х210 перечень из 6-ти позиций (фото продукции имеется, но потребуется отрисовка или поиск)- реклама бытовой химии, туалетной бумаги. В нете проверил пару позиций- чтото нашлось. позиции: туалетная бумага обычная, зева ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать макет визитки

    Здравствуйте. Нужен макет визитки для печати. Есть логотип в векторе, ТЗ и требования к печати. Рассчитываю на 2-3 варианта с доработкой выбранного. Желательно чтобы работа была завершена до пятницы. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте уважаемые. Нужен Баннер для магазина разливного пива. Размеры баннера 3*1.2м. Для начала нужно нарисовать один Баннер, понравиться работаем дальше. Предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо!

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корректировка визитки

    Требуется откорректировать готовую визитку. Изменить ФИО и тел. ТЗ во вложении Имеющуюся визитку (Пивульский Владимир) требуется также откорректировать: выровнять по краю текст, полоски,

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад