Нужно сверстать корпоративную газету. Текст и примерные фото есть. Примеры сверстанных газет обязательны. Условия работы по договоренности. Выпуск газеты планируется раз в квартал.
Флаер
флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата
сделан на белом фоне
лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ КАК ФОТО В РАМКЕ, КТО ОБНИМАЕТСЯ СТОИТ, КТО ВЕРХ РУКОЙ МАШЕТ И Т.Д. КОТОРЫЙ Я СКИНУЛ В ПРАВОМ УГЛУ ФОТКА А В ЛЕВОМ ПОЖИМАЮТ РУКИ (фотка который скинул сделай в тонкой рамочке который типа сфоткали и прилипили)
и двое на близ фоне пожимают друг другу руки. - 1 В КОСТЮМЕ ДРУГОЙ ПРОСТО В ДЖИНСАХ ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ. - ПО ЛЕВОМУ КРАЮ
и красным БОЛЬШИМ шрифтом написно - ТЕКСТ ПОСЕРЕДИНЕ - ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ СТАНЬ ДРУГОМ КОМПАНИИ ("ТВОЕ ВРЕМЯ" - ЛОГОТИП КОТОРЫЙ НА БАННЕРЕ) И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20%*
ВНИЗУ МЕЛКИМИ БУКВАМИ *только для работников и ТРЦ
обратная сторона фон белый
текст -
получи скидку - 20% на любые часы* в сети магазинах "Твое время" логотип*
*ПРИВЕДИ ДРУГА ИЛИ ПРЕДЬЯВИ ФЛАЕР, ЕСЛИ ТЫ РАБОТНИК ТРЦ.
наши преимущества в два столбика я скину
под ними строка
трц ____________
магазин ________________
имя работника __________________
и наши контакты - которые на баннере - только телефон и сайт!
ивнизувстрочкулоготипывотэтихбрендов - romanson, guess, jacques lemans, skagen, orient, casio g shock, morgan, fossil, diesel
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