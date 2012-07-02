флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата

сделан на белом фоне

лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ КАК ФОТО В РАМКЕ, КТО ОБНИМАЕТСЯ СТОИТ, КТО ВЕРХ РУКОЙ МАШЕТ И Т.Д. КОТОРЫЙ Я СКИНУЛ В ПРАВОМ УГЛУ ФОТКА А В ЛЕВОМ ПОЖИМАЮТ РУКИ (фотка который скинул сделай в тонкой рамочке который типа сфоткали и прилипили)

и двое на близ фоне пожимают друг другу руки. - 1 В КОСТЮМЕ ДРУГОЙ ПРОСТО В ДЖИНСАХ ИЛИ ЕЩЕ В ЧЕМ. - ПО ЛЕВОМУ КРАЮ

и красным БОЛЬШИМ шрифтом написно - ТЕКСТ ПОСЕРЕДИНЕ - ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ СТАНЬ ДРУГОМ КОМПАНИИ ("ТВОЕ ВРЕМЯ" - ЛОГОТИП КОТОРЫЙ НА БАННЕРЕ) И ПОЛУЧИ СКИДКУ 20%*

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обратная сторона фон белый

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