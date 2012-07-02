Корректировка визитки

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  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка261 просмотр

Требуется откорректировать готовую визитку. Изменить ФИО и тел.

ТЗ во вложении

Имеющуюся визитку (Пивульский Владимир) требуется также откорректировать: выровнять по краю текст, полоски,

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$5
1 день
Тимур отлично справился с поставленной задачей! Рекомендую, как отличного исполнителся и просто хорошего человека!
Серьезный заказчик. приятный человек, рекоммендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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