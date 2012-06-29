Дизайн визитки

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Завершен26 заявок252 просмотра

Здравствуйте!

Требуется разработать дизайн визитки для детского магазина одежды.

Сложного ничего нет. Главное - яркий и приятный глазу дизайн.

Больше склоняюсь к исполнителю женского пола :)

Хотелось бы услышать предложения по цене и срокам.

Спасибо!

13 лет назад
PiaR
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

vimoscow
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Виктория, просто молодец! Дизайн визитки получился суперским! Все так, как я и хотел :) Сама работа, была сделана очень оперативно, что так же порадовало. Рекомендую Викторию, как профессионала в своем деле и просто замечательного человека. Удачи! :)
С Сергеем очень приятно работать. Подробное ТЗ, изъясняет пожелания чётко и просто приятный человек! Надёжный заказчик, рекомендую к сотрудничеству! :))

Заявки фрилансеров

vimoscow
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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