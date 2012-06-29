Виктория, просто молодец! Дизайн визитки получился суперским! Все так, как я и хотел :) Сама работа, была сделана очень оперативно, что так же порадовало. Рекомендую Викторию, как профессионала в своем деле и просто замечательного человека. Удачи! :)