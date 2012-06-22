Нужен макет открывающейся с двух сторон упаковки (Длина 10см; Ширина 5,5 см, высота 3см ). Очень желательно в программе Esko Artios Cad. Пример в прикрепленном файле:
Переверстка книг из PDF в EPUB
Дорогие коллеги. Издательству требуется специалист для создания хороших, читаемых AppStore файлов epub из имеющихся файлов верстки. Всего 147 книг на настоящий момент. Предложение - 1000 рублей за книгу, итого 147 000. ВНАЧАЛЕ ТЕСТ - одна книга - оплачивается, если все хорошо, далее - работа блоками по 10 книг.
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