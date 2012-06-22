Переверстка книг из PDF в EPUB

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок265 просмотров

Дорогие коллеги. Издательству требуется специалист для создания хороших, читаемых AppStore файлов epub из имеющихся файлов верстки. Всего 147 книг на настоящий момент. Предложение - 1000 рублей за книгу, итого 147 000. ВНАЧАЛЕ ТЕСТ - одна книга - оплачивается, если все хорошо, далее - работа блоками по 10 книг.

13 лет назад
olbuss
Марина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров