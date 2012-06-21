Сделать макет рекламной листовки

Приветствую!

По формату листовка соответствует купюре номиналом 10 гривен (укр. валюта).

С одной стороны, соответственно, она должна очень напоминать "червонец" + наш логотип + предупреждение что это не платежное средство.

С другой стороны логотип, изображения, правила и описания акции на белом фоне.

Сделать нужно качественно, чтобы хотелось положить в кошелек и не выбрасывать :)

Спасибо!