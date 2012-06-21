Нарисовать макеты для рекламы. Срочно!

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Закрыт22 заявки460 просмотров

Необходимо нарисовать макеты для банера, вывески, плаката

1. макеты для цветочного магазина.

2. макеты для магазина восточных сладостей

3. магазин продуктов

Макеты нужны СРОЧНО

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество.

За подробностями Вам необходимо связаться с нашим менеджером, он объяснит задачу

тел. +380 95 216 89 82

Зовут Юрий.

Ждем Ваши предложения. Заявки принимаются от жителей Украины, желательно Киева, Киевской области

13 лет назад
rhino2012
Рино 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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