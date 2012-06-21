Требуется разработать визитки для фотографа. Визити нужны для креативной девушки-фотографа http://vk.com/yanafotograf Визитка с двух сторон, можно и на одной стороне, если поместится Как таковой идеи пока нет, есть пожелания: ...
Необходимо сделать PDF каталог
Есть сайт на базе которого надо будет сделать каталог нагрузочного оборудования в формате PDF. Формат страниц - А4.
Дальше его будут распечатывать в полиграфии на глянце.
Всего как я думаю страниц будет штук 30-40. Как пойдёт дело.
Вы должны понимать как разместить информацию на странице грамотно, не перегружая её, но и не оставляя свободного места.
Соответственно уровень требуется хороший. В приложении пример каталога.
Исходные данные для проектирования я дам. От Вас нужна обязательно Ваша аська, т.к. мне так проще всё обсуждать.
Возможна ПОЭТАПНАЯ оплата.
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