Необходимо сделать PDF каталог

Есть сайт на базе которого надо будет сделать каталог нагрузочного оборудования в формате PDF. Формат страниц - А4.

Дальше его будут распечатывать в полиграфии на глянце.

Всего как я думаю страниц будет штук 30-40. Как пойдёт дело.

Вы должны понимать как разместить информацию на странице грамотно, не перегружая её, но и не оставляя свободного места.

Соответственно уровень требуется хороший. В приложении пример каталога.

Исходные данные для проектирования я дам. От Вас нужна обязательно Ваша аська, т.к. мне так проще всё обсуждать.

Возможна ПОЭТАПНАЯ оплата.