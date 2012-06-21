Необходимо сделать PDF каталог

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки288 просмотров

Есть сайт на базе которого надо будет сделать каталог нагрузочного оборудования в формате PDF. Формат страниц - А4.

Дальше его будут распечатывать в полиграфии на глянце.

Всего как я думаю страниц будет штук 30-40. Как пойдёт дело.

Вы должны понимать как разместить информацию на странице грамотно, не перегружая её, но и не оставляя свободного места.

Соответственно уровень требуется хороший. В приложении пример каталога.

Исходные данные для проектирования я дам. От Вас нужна обязательно Ваша аська, т.к. мне так проще всё обсуждать.

Возможна ПОЭТАПНАЯ оплата.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад

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