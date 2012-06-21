Требуется разработать визитки для фотографа. Визити нужны для креативной девушки-фотографа http://vk.com/yanafotograf Визитка с двух сторон, можно и на одной стороне, если поместится Как таковой идеи пока нет, есть пожелания: ...
Схема на визитку
Визитка 9х5 + по 2 мм под обрез
Надписи на приложенном файле:
Приазовье, ул.Народная №6, ПМК-36, маг. "Новостройка", ул. Народная, х. Трудобеликовский, х. Протичка
Лицевая сторона в файле 1_1 (если понадобиться)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Есть сайт на базе которого надо будет сделать каталог нагрузочного оборудования в формате PDF. Формат страниц - А4. Дальше его будут распечатывать в полиграфии на глянце. Всего как я думаю страниц будет штук ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать буклет (дизайн + верстка). Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио. Любой вариант оплаты (электронные ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать буклет (дизайн + верстка). Готовый файл должен быть полностью готов к офсетной печати. Подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдано кандидатам с портфолио. Любой вариант оплаты (электронные ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
необходимо подготовить под печать два макета, они отрисованы, просто параметры выставлены некорректно. Первый-"рекомендации спец" -формат А6, второй-"напоминание"- формат обычной визитки. печать односторонняя.Завершен13 лет назад
Изготовление векторного макета в Corel Draw для плоттерной печати и дальнейшей резки. Подробности в ЛС. Сами изделия небольшие - где то 20 на 25 см и 6 на 12 см.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать визитку для таксиста, интересует цена и сроки.Завершен13 лет назад
Нужно отрисовать в вектор огласи бюджет и срокиВерстка полиграфии25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайн двухсторонней визитки, для фирмы занимающейся внедрением программного обеспечения по автоматизации магазинов розничной торговли.Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работ : 1.Макетирование инструкции по эксплуатации и гарантийный талон . формат : А4 (2 сгиба) вид работ : а) Вставка готово логотипа б)Прорисовка (3-4 рисунка ) пользования ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт13 лет назад