Схема на визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок225 просмотров

Визитка 9х5 + по 2 мм под обрез

Надписи на приложенном файле:

Приазовье, ул.Народная №6, ПМК-36, маг. "Новостройка", ул. Народная, х. Трудобеликовский, х. Протичка

Лицевая сторона в файле 1_1 (если понадобиться)

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отлично! Спасибо!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Larina_meon
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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