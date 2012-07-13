Дизайн брошюры (каталога) и листовки + логотип

Есть брошюра зарубежного партнёра. Необходимо сделать практически аналог. Есть тексты (переводы и свои). Есть фотографии - В необходимом разрешении по запросу. В каталоге 18 страниц. Листовка двухсторонняя. Необходимые форматы Word, PDF и в формате, необходимом для печати. Размер -А4.

Я решил сначала чётко сформулировать задачу и понимание, какой результат я хочу получить.

Кроме того сейчас работаю над текстами для брошюры, информационного письма и листовки.

Логотип компании ООО. Занимается поставкой товаров и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения. Можно абстрактно.