Дизайн брошюры (каталога) и листовки + логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен20 заявок231 просмотр

Есть брошюра зарубежного партнёра. Необходимо сделать практически аналог. Есть тексты (переводы и свои). Есть фотографии - В необходимом разрешении по запросу. В каталоге 18 страниц. Листовка двухсторонняя. Необходимые форматы Word, PDF и в формате, необходимом для печати. Размер -А4.

Я решил сначала чётко сформулировать задачу и понимание, какой результат я хочу получить.

Кроме того сейчас работаю над текстами для брошюры, информационного письма и листовки.

Логотип компании ООО. Занимается поставкой товаров и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения. Можно абстрактно.

13 лет назад
semiver9001
Михаил 
62 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$190
7 дней
Работа выполнена на 5 и +. Продолжим работать; Всё сделано в срок. мне понравилось.... и не только мне :-)
Впечатления от работы только положительные, приятное общение, понятные рекомендации, всесторонняя помощь при выполнении проекта, ну и своевременная оплата. Все здорово!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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