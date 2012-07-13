Необходимо нарисовать макеты для банера, вывески, плаката 1. макеты для цветочного магазина. 2. макеты для магазина восточных сладостей 3. магазин продуктов Макеты нужны СРОЧНО ...
Дизайн брошюры (каталога) и листовки + логотип
Есть брошюра зарубежного партнёра. Необходимо сделать практически аналог. Есть тексты (переводы и свои). Есть фотографии - В необходимом разрешении по запросу. В каталоге 18 страниц. Листовка двухсторонняя. Необходимые форматы Word, PDF и в формате, необходимом для печати. Размер -А4.
Я решил сначала чётко сформулировать задачу и понимание, какой результат я хочу получить.
Кроме того сейчас работаю над текстами для брошюры, информационного письма и листовки.
Логотип компании ООО. Занимается поставкой товаров и оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения. Можно абстрактно.
Выбранный исполнитель
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