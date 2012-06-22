Разработка 3D обложки. Персонально для alissia-S

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка111 просмотров

Разработать 3D обложку для курса.

13 лет назад
dmitryr
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$20
1 день
Было очень приятно работать с Алицией, проект был сделан в срок, все просьбы и изменения учтены. Планирую и дальше сотрудничать с Алицией и рекомендую её коллегам.
Дмитрий как заказчик — мечта любого фрилансера. Четкое ТЗ, абсолютно ясное понимание, каков должен быть результат, никаких проблем с оплатой. Все быстро и четко Рекомендую всем!

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alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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