Реклама для подъездной расклейки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен15 заявок177 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо изготовить макеты для подъездной расклейки. Формат А5 с отрывными "лепестками". Черно белые.

Реклама салона дверей и окон. 2 варианта: 1 макет по дверям, 2 по окнам.

13 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Юрий отлично справился с заданием действительно красиво и оригинально. 5+. Рекомендую
Четкий заказчик, с огромной наработанной базой рекламного материала. Мне оставалось только связать воедино десятки поданых нитей. Это гораздо удобнее чем фантазировать на пустом месте, тем более когда речь идет об окнах вообще и о продажах в неизвестном регионе в частности. С мест то оно всегда виднее. Своевременная оплата, по всей видимости даже в ущерб себе. Одним словосочетанием - отличный заказчик - мои рекомендации всем трудолюбивым веблансерам.
lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличнейшие макеты!!! Очень красиво ))) и главное оперативно!!!
Приятный в работе заказчик. Принимает активное участие в достижении желаемого результата. Оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
lovingstar
Мила Орис 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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