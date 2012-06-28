Реклама для подъездной расклейки

Четкий заказчик, с огромной наработанной базой рекламного материала. Мне оставалось только связать воедино десятки поданых нитей. Это гораздо удобнее чем фантазировать на пустом месте, тем более когда речь идет об окнах вообще и о продажах в неизвестном регионе в частности. С мест то оно всегда виднее. Своевременная оплата, по всей видимости даже в ущерб себе. Одним словосочетанием - отличный заказчик - мои рекомендации всем трудолюбивым веблансерам.