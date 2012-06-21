Вёрстка флаеров

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Закрыт14 заявок231 просмотр

Надо сверстать двухстороннюю листовку формата 1/3 от листа А4

Содержимое: Segway tour в Праге

Язык английский.

Готовых текстов нет.

Фотографии в гугле.

Понимание общего содержания есть. Также есть листовки конкурентов.

Студии мимо. Оплата WMR по ЦБ, только по факту приема работы.

Бесценные заявки не рассматриваю.

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13 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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