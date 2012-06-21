Необходимо нарисовать макеты для банера, вывески, плаката 1. макеты для цветочного магазина. 2. макеты для магазина восточных сладостей 3. магазин продуктов Макеты нужны СРОЧНО ...
Дизайн каталога
Разработать дизайн фирменного каталога компании формата А4, где будут представлены образцы оттенков и фактуры натяжных потолков. Приблизительный вариант и логотип компании приложен.
Заявки фрилансеров
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