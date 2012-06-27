Создать изображение для печати на CD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок179 просмотров

Требуется нарисовать шаблон для печати на CD дисках. Это будет инструкция к аквариумам himat.

http://himat.ru

На рисунке должен быть логотип himat (в векторе нету) и слово "инструкция". Остальное - на усмотрение дизайнера.

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Максим угадал с дизайном уже на третьем эскизе. Очень хороший результат. Вся работа заняла очень мало времени. Мы получили то, что хотели. Большое спасибо!
Все отлично. Можно работать!

Заявки фрилансеров

Fliperrr
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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