Необходимо нарисовать макеты для банера, вывески, плаката 1. макеты для цветочного магазина. 2. макеты для магазина восточных сладостей 3. магазин продуктов Макеты нужны СРОЧНО ...
Создать изображение для печати на CD
Требуется нарисовать шаблон для печати на CD дисках. Это будет инструкция к аквариумам himat.
На рисунке должен быть логотип himat (в векторе нету) и слово "инструкция". Остальное - на усмотрение дизайнера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайн двусторонней визитки интернет-магазина Макет должен быть растровый (TIFF , JPEG, PSD) или векторный (PDF). Цветовая модель CMYK ( Профиль CoatedFOGRA39.icc ) ...Завершен13 лет назад
Надо сверстать двухстороннюю листовку формата 1/3 от листа А4 Содержимое: Segway tour в Праге Язык английский. Готовых текстов нет. Фотографии в гугле. Понимание общего содержания есть. ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать дизайн фирменного каталога компании формата А4, где будут представлены образцы оттенков и фактуры натяжных потолков. Приблизительный вариант и логотип компании приложен.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! По формату листовка соответствует купюре номиналом 10 гривен (укр. валюта). С одной стороны, соответственно, она должна очень напоминать "червонец" + наш логотип + предупреждение что это не платежное средство. ...Закрыт13 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Необходимо изготовить макеты для подъездной расклейки. Формат А5 с отрывными "лепестками". Черно белые. Реклама салона дверей и окон. 2 варианта: 1 макет по дверям, 2 по окнам.Верстка полиграфии2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть брошюра зарубежного партнёра. Необходимо сделать практически аналог. Есть тексты (переводы и свои). Есть фотографии - В необходимом разрешении по запросу. В каталоге 18 страниц. Листовка двухсторонняя. Необходимые форматы Word, PDF и в формате, ...Завершен13 лет назад
- $20
Разработать 3D обложку для курса.Завершен13 лет назад
Визитка 9х5 + по 2 мм под обрез Надписи на приложенном файле: Приазовье, ул.Народная №6, ПМК-36, маг. "Новостройка", ул. Народная, х. Трудобеликовский, х. Протичка Лицевая сторона в файле ...Завершен13 лет назад
- $250
Есть сайт на базе которого надо будет сделать каталог нагрузочного оборудования в формате PDF. Формат страниц - А4. Дальше его будут распечатывать в полиграфии на глянце. Всего как я думаю страниц будет штук ...Закрыт13 лет назад