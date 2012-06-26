Требуется дизайн визитки интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен9 заявок219 просмотров

Требуется дизайн двусторонней визитки интернет-магазина

Макет должен быть растровый (TIFF , JPEG, PSD) или векторный (PDF).

Цветовая модель CMYK ( Профиль CoatedFOGRA39.icc )

Все шрифты должны быть внедрены в PDF

Разрешение файла должно быть 300-600 dpi

Макет не должен содержать меток обреза и любых других не печатаемых объектов

13 лет назад
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Очень понравилась сделанная визитка. Оперативность и качество приятно удивили.
Всё отлично, четкая задача, быстрая оплата, спасибо за проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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