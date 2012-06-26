Необходимо нарисовать макеты для банера, вывески, плаката 1. макеты для цветочного магазина. 2. макеты для магазина восточных сладостей 3. магазин продуктов Макеты нужны СРОЧНО ...
Требуется дизайн визитки интернет-магазина
Требуется дизайн двусторонней визитки интернет-магазина
Макет должен быть растровый (TIFF , JPEG, PSD) или векторный (PDF).
Цветовая модель CMYK ( Профиль CoatedFOGRA39.icc )
Все шрифты должны быть внедрены в PDF
Разрешение файла должно быть 300-600 dpi
Макет не должен содержать меток обреза и любых других не печатаемых объектов
Выбранный исполнитель
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