Макет упаковки

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Закрыт5 заявок222 просмотра

Нужен макет открывающейся с двух сторон упаковки (Длина 10см; Ширина 5,5 см, высота 3см ). Очень желательно в программе Esko Artios Cad.

Пример в прикрепленном файле:

13 лет назад
XAdminSystems
Антон 
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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