Сделать макет планера

Здравствуйте!

Нужно сделать макет для печати на самоклеющейся пленке (полиграфия)(слои слиты, формат тифф и т.д.)

Вид изображения и размеры:

это недельный планер (визуально как во вложеной картинке (store_apendix_large2219_2676), только с подписями дня и времени и свободное место внизу)

Область (Высота:60 см; Ширина:90 см) необходимо разбить таблицей:

Имя столбца: Время(вместо надписи - изображение часов/будильника) Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Восткресенье

Размер: 4см 14см 14см 14см 14см 14см 7см 7см

Имя строки:8-00

9-00

...

18-00

Размер: 4 см

Высота 1 строки-шапки = 2см

Сделать технические отступы от краев по 1 см

Если размеры разбивки нарушают визуальные или другие пропорции - меняйте на свой вкус.

Шрифт, тип линии, цвет - пример на рисунке plan.JPG. Не обязательно такое сочетание - просто полупрозрачные нейтральные цвета (представте несколько вариантов на выбор).

Углы таблицы закруглить.

В итоге получаем планер на неделю и место для иных заметок внизу.

Оплата Приват24.

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Спасибо.