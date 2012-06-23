Надписи на футболках (для печати на них)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки208 просмотров

Всем привет!

Нужно покрасивому сделать надписи на футболках. Какихто графических изысков на футболках не нужно. Нужно просто, стильно зафигачить надписи.

Требования:

- на одной стороне футболки будут надписи

- кол-во фтболок - 6 штук (соответственно 6 разных надписей надо будет сделать)

- на выходе 6 граф. макетов в векторе

Сами надписи дадим. Туда можно добавить незначительные граф. элементы (клипарты может какието), но все это опять же должно быть простенько, со вкусом и стильно. Возможно надо будет всунуть туда наш логотип. Вообще как сдизайнить по красивому надписи - полнолстью на ваше усмотрение. Будут ли там какието клипарты или нет, можно ли туда всунуть логотип или нет.

Надписи будут такие...Название сайта + короткий слоган или какойто другой короткий текст(короткий), отражающий суть проекта.

На этом всё. Жду от вас предложений по цене и срокам.

13 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

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