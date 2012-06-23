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Надписи на футболках (для печати на них)
Всем привет!
Нужно покрасивому сделать надписи на футболках. Какихто графических изысков на футболках не нужно. Нужно просто, стильно зафигачить надписи.
Требования:
- на одной стороне футболки будут надписи
- кол-во фтболок - 6 штук (соответственно 6 разных надписей надо будет сделать)
- на выходе 6 граф. макетов в векторе
Сами надписи дадим. Туда можно добавить незначительные граф. элементы (клипарты может какието), но все это опять же должно быть простенько, со вкусом и стильно. Возможно надо будет всунуть туда наш логотип. Вообще как сдизайнить по красивому надписи - полнолстью на ваше усмотрение. Будут ли там какието клипарты или нет, можно ли туда всунуть логотип или нет.
Надписи будут такие...Название сайта + короткий слоган или какойто другой короткий текст(короткий), отражающий суть проекта.
На этом всё. Жду от вас предложений по цене и срокам.
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