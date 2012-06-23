Надписи на футболках (для печати на них)

Всем привет!

Нужно покрасивому сделать надписи на футболках. Какихто графических изысков на футболках не нужно. Нужно просто, стильно зафигачить надписи.

Требования:

- на одной стороне футболки будут надписи

- кол-во фтболок - 6 штук (соответственно 6 разных надписей надо будет сделать)

- на выходе 6 граф. макетов в векторе

Сами надписи дадим. Туда можно добавить незначительные граф. элементы (клипарты может какието), но все это опять же должно быть простенько, со вкусом и стильно. Возможно надо будет всунуть туда наш логотип. Вообще как сдизайнить по красивому надписи - полнолстью на ваше усмотрение. Будут ли там какието клипарты или нет, можно ли туда всунуть логотип или нет.

Надписи будут такие...Название сайта + короткий слоган или какойто другой короткий текст(короткий), отражающий суть проекта.

На этом всё. Жду от вас предложений по цене и срокам.