Отрисовка макета пакета в векторе

Имеется макет пакета в .jpg, нужно отрисовать его в векторе!

Обязательно соблюдать отступы: Отступления по краям должны быть такие: сверху 140 мм, снизу 60 мм, сбоку по 20 мм.

Контакты можно сделать меньше на 10-15%