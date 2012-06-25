Плакат

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт28 заявок285 просмотров

Нужно разработать плакат ко дню рождения магазина. Формат А1

Нужно, чтобы плакат был оригинальным, стильным, креативным (без шариков, без тортиков, без клоунов), с минимумом текста.

13 лет назад
pinqui
42 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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