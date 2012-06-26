Создание рекламных материалов.

Нужно сделать готовые для печати визитку, прайс-лист и рекламную листовку. Также подготовить несколько изображений для их последующей печати на самоклеющейся плёнке.

Все материалы, логотипы (в векторе), тексты и изображения уже готовы, требуется только собрать их воедино.

Стиль должен быть максимально лаконичным, хороший шрифт и однотонный светлый фон (подробнее - в тз), никаких оформительских изысков не требуется, только хорошая вёрстка.