Дизайн листовки компьютерного сервиса

Прямо сейчас нужно разработать листовку для уличной рекламы и по возможности еще в таком же стиле рекламную визитку.

Примерный фирменный стиль вот тут www.punchcard.ru

Листовка долна быть интересной, ее должно хотеться взять на улице. Еще она должна быть информативной: кто мы, чем занимаемся, телефон, схема проезда.

Жду предложений.