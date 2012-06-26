Дизайн листовки компьютерного сервиса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок201 просмотр

Прямо сейчас нужно разработать листовку для уличной рекламы и по возможности еще в таком же стиле рекламную визитку.

Примерный фирменный стиль вот тут www.punchcard.ru

Листовка долна быть интересной, ее должно хотеться взять на улице. Еще она должна быть информативной: кто мы, чем занимаемся, телефон, схема проезда.

Жду предложений.

13 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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