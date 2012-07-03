Доброго времени суток. Требуется набросать в иллюстраторе трафарет формата А0 для Славянской Строительной Компании. На трафарете должны быть: 1. Логотип компании с полным названием (Славянская строительная компания) 2. Три телефона ...
Требуется отрисовать визитку для сайта
Есть сайт 4club.com.ua
неоходимо нарисоватьдля него визитки.
Цветовое исполнение (чёрный. серый, белый, оранжевый), т.е. цвета, преобладающие на сайте.
На визитке обязательно должен быть наш логотип, наши все контакты.
Визитка должна отображать нашу сферу деятельности, возможно, но не обязательно присутствие надписей: Свет, звук, лазера, спецэффекты, музыкальные инструменты, DJ оборудование.
Ниже представлены кое-какие исходники и пример работ.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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