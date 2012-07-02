Здравствуйте! Требуется разработать дизайн визитки для детского магазина одежды. Сложного ничего нет. Главное - яркий и приятный глазу дизайн. Больше склоняюсь к исполнителю женского пола :) Хотелось бы услышать предложения по ...
Нарисовать картинки по пож. безопасности
Нужно нарисовать плакаты такого плана:
-Наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесу
(пример http://clip2net.com/clip/m129051/1340710860-clip-149kb.jpg
-Как обнаружить утечку газа в квартире
( пример http://img.beta.rian.ru/images/37298/75/372987512.jpg )
-Как использовать огнетушитель при пожаре
( пример http://www.scct.ru/files/images/___________________________________________1_2.jpg )
-Основные правила поведения при пожаре
( пример http://plakatstudio.ru/images/posters/10-1-big.jpg +http://stendzakaz.ru/images/school/k-pob/k-pob-6b.jpg
Стоимость за 1 картинку-500 руб. Всего 10 шт-5000 р. (Полный перечень вышлю исполнителю)
Сроки до 4 июля.
Выбранный исполнитель
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