Нарисовать картинки по пож. безопасности

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок226 просмотров

Нужно нарисовать плакаты такого плана:

-Наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесу

(пример http://clip2net.com/clip/m129051/1340710860-clip-149kb.jpg

-Как обнаружить утечку газа в квартире

( пример http://img.beta.rian.ru/images/37298/75/372987512.jpg )

-Как использовать огнетушитель при пожаре

( пример http://www.scct.ru/files/images/___________________________________________1_2.jpg )

-Основные правила поведения при пожаре

( пример http://plakatstudio.ru/images/posters/10-1-big.jpg +http://stendzakaz.ru/images/school/k-pob/k-pob-6b.jpg

Стоимость за 1 картинку-500 руб. Всего 10 шт-5000 р. (Полный перечень вышлю исполнителю)

Сроки до 4 июля.

13 лет назад
stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$120
3 дня
Исполнитель прекрасно справился с задачей. Работа выполнена качественно и в срок. Все пожелания были учтены, доработки выполнялись вовремя. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству.
Сотрудничеством с Дмитрием полностью доволен. Задача была поставлена чётко, правки приходили вовремя, оплата поступила в полном объёме и в срок. Всем рекомендую, как толкового и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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