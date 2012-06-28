Трафарет для стен

Доброго времени суток.

Требуется набросать в иллюстраторе трафарет формата А0 для Славянской Строительной Компании. На трафарете должны быть:

1. Логотип компании с полным названием (Славянская строительная компания)

2. Три телефона

3. Адрес сайта ( славстрой.рф )

Требования

1. Тип файла должен быть AI

2. Масштаб 1:1

3. Все элементы трафарета должны быть в кривых как отдельные элементы, группировать и объединять их не следует

4. Наличие «перемычек» на элементах букв и цифр типа «В», «Б», «0», «9» и т.д.

Логотип в наличии есть.

В заявке пишите пожалуйста сроки и стоимость.

Спасибо за внимание.