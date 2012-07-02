Приватный проект для azarnov

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки167 просмотров

Требуется нарисовать обложку для буклета.

13 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$50
3 дня
И снова все прекрасно. Виктор, благодарю за очередную профессионально выполненную работу.
Все, как всегда, отлично! Интересный проект, грамотное и четкое техзадание, оперативные комментарии в процессе работы. Благодарю за сотрудничество, Владимир.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад

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