Нужно сделать готовые для печати визитку, прайс-лист и рекламную листовку. Также подготовить несколько изображений для их последующей печати на самоклеющейся плёнке. Все материалы, логотипы (в векторе), тексты и изображения уже готовы, требуется ...
Знак на автомобиль
Создать макет знака "дети в машине".
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