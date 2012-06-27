Требуется откорректировать готовую визитку. Изменить ФИО и тел. ТЗ во вложении Имеющуюся визитку (Пивульский Владимир) требуется также откорректировать: выровнять по краю текст, полоски,
Баннер
Здравствуйте уважаемые. Нужен Баннер для магазина разливного пива. Размеры баннера 3*1.2м.
Для начала нужно нарисовать один Баннер, понравиться работаем дальше.
Предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо!
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