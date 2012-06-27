Баннер

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Закрыт26 заявок241 просмотр

Здравствуйте уважаемые. Нужен Баннер для магазина разливного пива. Размеры баннера 3*1.2м.

Для начала нужно нарисовать один Баннер, понравиться работаем дальше.

Предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо!

13 лет назад
FIDAI
Артём 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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