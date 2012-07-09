Флаер + баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок245 просмотров

1. Расположить на флаере 99х210 перечень из 6-ти позиций (фото продукции имеется, но потребуется отрисовка или поиск)- реклама бытовой химии, туалетной бумаги. В нете проверил пару позиций- чтото нашлось.

позиции: туалетная бумага обычная, зева плюс (2 вида), порошок "ушастый нянь", пемолюкс, спираль от комаров "Mosquitall".

2. Вторая сторона флаера- продажа сплит систем (предпочтительный вариант- девушка+ сплит система (вложение Image0285.jpg))

3. Банер (примерно 1.5х3 м (размеры уточняются)), аналогичный 1-й стороне флаера.

Срок- до 12:00 05.07.2012 г., оплата в рублях.

13 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
+
Все как всегда отлично.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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