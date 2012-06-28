Создание корпоративного бланка (шаблон Word)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок160 просмотров

Срочно нужен корпоративный бланк (шаблон) в формате .dot (document template), схожий с дизайном сайта.

Исполнителю в личку вышлю УРЛ сайта.

13 лет назад
jackil182
Иван 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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