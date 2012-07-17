Создать макет визитки

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Завершен21 заявка205 просмотров

Здравствуйте.

Нужен макет визитки для печати.

Есть логотип в векторе, ТЗ и требования к печати.

Рассчитываю на 2-3 варианта с доработкой выбранного.

Желательно чтобы работа была завершена до пятницы.

Выслушиваю предложения по стоимости.

Оплата сразу.

Спасибо.

13 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Елена предложила на выбор 6 вариантов визиток. Основной проблемой было выбрать из хорошего лучшее ) Выбирали-выбирали и взяли 2 варианта на все случаи жизни. Крайне рекомендую к сотрудничеству и буду заказывать еще.
Спасибо Рине за проект, отлично поработали. Быстро утвердили, своевременно оплатили, очень комфортное сотрудничество получилось. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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