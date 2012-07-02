Нужно сверстать корпоративную газету. Текст и примерные фото есть. Примеры сверстанных газет обязательны. Условия работы по договоренности. Выпуск газеты планируется раз в квартал.
Парковачные листы - обратная сторона
ПАРКОВАЧНЫЕ ЛИСТЫ - обратная сторона - ввиде флаера формат 1/2 -а4 формата вертикально
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРАВАЯ ПОЛОВИНА – Хочешь быть? Успешным модным, статным, молодым, и т.д. можно так: Часы помогут;)
И добавить статистику из статьи) во вложении.
ЛЕВАЯ НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ ЧТО, И НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА В ДВА СТОЛБИКА КОТОРЫЙ СКИНУ.
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СНИЗУ НАШИ БРЕНДЫ БРЕНДЫ БРЕНДЫ
10$
Заявки фрилансеров
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