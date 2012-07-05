Изменить дизайн визиток

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Завершен7 заявок125 просмотров

Связь icq 293899 задание в ТЗ в приложение

исходников визиток нет поэтому просто с фоток надо сделать подобные и всё...

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Всё было сделано четко и в срок.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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