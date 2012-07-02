Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

# 1 — $ 230

Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется.

Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ложемент, центрирующий чехол по отношению к ней. Печать будет осуществляться офсетным методом. Желательна запечатка по стороне шва, так как склейка выглядит неэстетично. Раскладка и логотипы, а также текст инструкции для оборотной стороны коробки прилагаются в файле формата .cdr 13 версии.

Пожелания к дизайну: без заимствований, чисто, аккуратно, с максимально открытой передней стороной. Цветовая гамма, предпочтительно — сине-белая, но рассматриваться будут любые эстетически-привлекательные сочетания. Предполагается использование одного из прилагающихся логотипов. Цвета "Квадратного" логотипа неизменны, "Прописного" — не регламентированы.

Желательно предоставление эскизов или макетов до 9.07.12.

Вопросы и уточнения приветствуются.