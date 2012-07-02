Нужно сверстать корпоративную газету. Текст и примерные фото есть. Примеры сверстанных газет обязательны. Условия работы по договоренности. Выпуск газеты планируется раз в квартал.
Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона
Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется.
Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ложемент, центрирующий чехол по отношению к ней. Печать будет осуществляться офсетным методом. Желательна запечатка по стороне шва, так как склейка выглядит неэстетично. Раскладка и логотипы, а также текст инструкции для оборотной стороны коробки прилагаются в файле формата .cdr 13 версии.
Пожелания к дизайну: без заимствований, чисто, аккуратно, с максимально открытой передней стороной. Цветовая гамма, предпочтительно — сине-белая, но рассматриваться будут любые эстетически-привлекательные сочетания. Предполагается использование одного из прилагающихся логотипов. Цвета "Квадратного" логотипа неизменны, "Прописного" — не регламентированы.
Желательно предоставление эскизов или макетов до 9.07.12.
Вопросы и уточнения приветствуются.
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