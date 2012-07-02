Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок2008 просмотров
#1$230

Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется.

Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ложемент, центрирующий чехол по отношению к ней. Печать будет осуществляться офсетным методом. Желательна запечатка по стороне шва, так как склейка выглядит неэстетично. Раскладка и логотипы, а также текст инструкции для оборотной стороны коробки прилагаются в файле формата .cdr 13 версии.

Пожелания к дизайну: без заимствований, чисто, аккуратно, с максимально открытой передней стороной. Цветовая гамма, предпочтительно — сине-белая, но рассматриваться будут любые эстетически-привлекательные сочетания. Предполагается использование одного из прилагающихся логотипов. Цвета "Квадратного" логотипа неизменны, "Прописного" — не регламентированы.

Желательно предоставление эскизов или макетов до 9.07.12.

Вопросы и уточнения приветствуются.

13 лет назад
Euroline
Артем 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

elka_design
Елена 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1

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