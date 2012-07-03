Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок167 просмотров

Для компании http://www.equipaj.ru/

Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение.

Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С наклейкой так же.

Во вложении примеры работ. Не обязательно что-то похожее — можно что-то своё.

текст будет тот же, лого тот же — компановка, цвета шрифты — уже от вас.

Результат нужен сегодня, примерно через 4 часа

Не нужно ничего сверхестественного.

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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