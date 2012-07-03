Необходимо по образу и подобию отрисовать листовку для рассылки по базе подписчиков нашего сайта. Тематика туризм. Пример листовки в аттаче. Текст и прочее придумывать не надо, только дизайн. Работа регулярная.
Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто
Для компании http://www.equipaj.ru/
Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение.
Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С наклейкой так же.
Во вложении примеры работ. Не обязательно что-то похожее — можно что-то своё.
текст будет тот же, лого тот же — компановка, цвета шрифты — уже от вас.
Результат нужен сегодня, примерно через 4 часа
Не нужно ничего сверхестественного.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Задача нарисовать несколько промо-листовок, для различных типов продукции, тематика - лечебные кремы для кожи.Верстка полиграфии37 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию! ...Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $230
Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется. Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ...Завершен13 лет назад
- $10
флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата сделан на белом фоне лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт13 лет назад
ПАРКОВАЧНЫЕ ЛИСТЫ - обратная сторона - ввиде флаера формат 1/2 -а4 формата вертикально ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ ПОЛОВИНА – Хочешь быть? Успешным модным, статным, молодым, и т.д. можно так: ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад
Связь icq 293899 задание в ТЗ в приложение исходников визиток нет поэтому просто с фоток надо сделать подобные и всё...Завершен13 лет назад
1. Расположить на флаере 99х210 перечень из 6-ти позиций (фото продукции имеется, но потребуется отрисовка или поиск)- реклама бытовой химии, туалетной бумаги. В нете проверил пару позиций- чтото нашлось. позиции: туалетная бумага обычная, зева ...Завершен13 лет назад
Срочно нужен корпоративный бланк (шаблон) в формате .dot (document template), схожий с дизайном сайта. Исполнителю в личку вышлю УРЛ сайта.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для компании http://www.equipaj.ru/ Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение.Завершен13 лет назад