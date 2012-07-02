Оформление DVD-диска и коробки в полиграфию

Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию!

P.S. за всеми подробностями пожалуйста напишите на почту [email protected], пишите сразу вашу цену и срок выполнения.