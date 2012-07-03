Макет листовки и футболки - приюту для ротвейлеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок198 просмотров

Благотворительный фонд помощи бездомным ротвейлерам ищет дизайнера, готового помочь нам разработкой макетов листовки, футболки и банданы! У нас на попечении находятся замечательные собаки, которые очень хотят домой! Пожалуйста, помогите нам найти им любящих хозяев! Сделайте нас заметнее для людей! Очень-очень нужна листовка формата А5, с нашими контактами и фото питомцев с кратким описанием для раздачи, размещения на досках объявлений и т.д., а также футболка и бандана (лого + контакты) для наших представителей на мероприятиях и раздачи друзьям. Для профи – несложная работа, для нас – бесценный вклад и неоценимая помощь!

13 лет назад
Jummer
Юлия 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто

    $50

    Для компании http://www.equipaj.ru/ Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение. Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка для рассылки по e-mail

    Необходимо по образу и подобию отрисовать листовку для рассылки по базе подписчиков нашего сайта. Тематика туризм. Пример листовки в аттаче. Текст и прочее придумывать не надо, только дизайн. Работа регулярная.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление DVD-диска и коробки в полиграфию

    Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию! ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

    $230

    Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется. Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флаер

    $10

    флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата сделан на белом фоне лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флаер + баннер

    1. Расположить на флаере 99х210 перечень из 6-ти позиций (фото продукции имеется, но потребуется отрисовка или поиск)- реклама бытовой химии, туалетной бумаги. В нете проверил пару позиций- чтото нашлось. позиции: туалетная бумага обычная, зева ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад