Макет листовки и футболки - приюту для ротвейлеров

Благотворительный фонд помощи бездомным ротвейлерам ищет дизайнера, готового помочь нам разработкой макетов листовки, футболки и банданы! У нас на попечении находятся замечательные собаки, которые очень хотят домой! Пожалуйста, помогите нам найти им любящих хозяев! Сделайте нас заметнее для людей! Очень-очень нужна листовка формата А5, с нашими контактами и фото питомцев с кратким описанием для раздачи, размещения на досках объявлений и т.д., а также футболка и бандана (лого + контакты) для наших представителей на мероприятиях и раздачи друзьям. Для профи – несложная работа, для нас – бесценный вклад и неоценимая помощь!