Создание диплома, благодарственного письма для ДХШ

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок157 просмотров

Здравствуйте!

Нужно придумать дизайн диплома и благодарственного письма для ДХШ.

Детям будет приятно получить яркий,позитивный,оригинальный диплом!

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Елена,очередной раз творит чудеса! Настолько изящно, неповторимо и привлекательно сделала дипломы и благодарственные письма.Не перестаю восхищаться и всем рекомендую!!!
Второй раз сотрудничаю с Екатериной и снова осталась довольна! Замечательная заказчица, с которой приятно вести беседу! Спасибо за проект! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто

    $50

    Для компании http://www.equipaj.ru/ Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение. Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка для рассылки по e-mail

    Необходимо по образу и подобию отрисовать листовку для рассылки по базе подписчиков нашего сайта. Тематика туризм. Пример листовки в аттаче. Текст и прочее придумывать не надо, только дизайн. Работа регулярная.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление DVD-диска и коробки в полиграфию

    Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию! ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пластиковая коробка для чехла мобильного телефона

    $230

    Требуется эксклюзивный дизайн пластиковой коробочки для чехла мобильного телефона, по имеющемуся макету, для компании-производителя кожаных аксессуаров euro-line.ru. Привязка к дизайну сайта категорически не приветствуется. Размеры коробочки 90х160х20мм. Внутри коробки будет располагаться пластиковый ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флаер

    $10

    флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата сделан на белом фоне лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флаер + баннер

    1. Расположить на флаере 99х210 перечень из 6-ти позиций (фото продукции имеется, но потребуется отрисовка или поиск)- реклама бытовой химии, туалетной бумаги. В нете проверил пару позиций- чтото нашлось. позиции: туалетная бумага обычная, зева ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад