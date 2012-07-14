Обложки для книг

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок264 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо нарисовать 3 обложки для мини-книг: "7 лучших техник макияжа", "7 чудо-масок для лица" и "Макияж бровей: секреты профессионалов". Книги будут распространятся бесплатно только онлайн.

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

13 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MarlinCroft
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель, понимающий заказчика с полуслова... Рекомендую к сотрудничеству!
Огромное спасибо за сотрудничество! Было приятно работать. Отлично понимание в общении. Минимум слов - максимум дела. Достойная и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

MarlinCroft
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад