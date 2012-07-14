Дизайн макетов CD и конверта-открытки для CD Тематика: Спецтехника
Обложки для книг
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Необходимо нарисовать 3 обложки для мини-книг: "7 лучших техник макияжа", "7 чудо-масок для лица" и "Макияж бровей: секреты профессионалов". Книги будут распространятся бесплатно только онлайн.
Жду ваших предложений с ценами и сроками.
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