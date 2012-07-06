Листовка двусторонняя ,с минимальным художественным оформлением.несколько фотографий и текст.coreldraw(для печати в типографии)
План эвакуации
Требуется отрисовать план эвакуации из помещения.
План должен быть отрисован в строгом соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009
В сети Интернет масса примеров его применения, а так же образцов, и уже прорисованных обозначений.
Имеется отсканированный план помещения. Сам план небольшой, т.к. это небольшой магазинс 5 кабинетами внутри.
Оплата исключительно электронными деньгами. Никаких предоплат.
Исполнитель, который будет назначен на это задание, при грамотном исполнении его, будет иметь шансы постоянно получать у нас такого рода задания.
И в принципе мы ищем удаленщика на постоянную работу по данном направлению.
Для прорисовски планов эвакуации есть програмный продукт «План эвакуации» (вроде актуальный релиз v. 7.0, но могу ошибаться). Программа лицензируется, есть пробный период, но без поддержки сохранения и печати. На ру-борде можно найти ломанную версию.
Внимание! Так же в сети Интернет попадается якобы кряк на данную программу, при его запуске ничего не происходит, а потом флэш-плейер просит установить обновление, если установите обновление, то поимеете проблемы с компьютером.
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения
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