Подготовка ДВД к тиражированию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок219 просмотров

Разработать дизайн этикетки диска, вкладыша (2 стороны) + собрать 8 мультяшек на тему здорового образа жизни в красивое меню ДВД диска (некоторые ролики на нескольких языках)

13 лет назад
47002
Рома 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Графическое оформление листовки

    $50

    Здравствуйте! Необходимо графически оформить текст двухстраничной листовки в формате А4. Она должна быть визуально привлекательной, понятной (!), убедительной, серьезной, композиционно стройной. Также необходимо добавить иллюстрации по теме. Цель: убедить будущих партнеров работать с нами над ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обложки для книг

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать 3 обложки для мини-книг: "7 лучших техник макияжа", "7 чудо-масок для лица" и "Макияж бровей: секреты профессионалов". Книги будут распространятся бесплатно только онлайн. Жду ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет листовки и футболки - приюту для ротвейлеров

    $50

    Благотворительный фонд помощи бездомным ротвейлерам ищет дизайнера, готового помочь нам разработкой макетов листовки, футболки и банданы! У нас на попечении находятся замечательные собаки, которые очень хотят домой! Пожалуйста, помогите нам найти им любящих хозяев! Сделайте ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компановка-дизайн для листовки и наклейки на авто

    $50

    Для компании http://www.equipaj.ru/ Необходимо подготовить несколько вариантов дизайна флаера и наклейки на авто, пример во вложение. Сначала подготавливаем 1 вариант — если одобрят — второй уже не нужен будет. С ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Листовка для рассылки по e-mail

    Необходимо по образу и подобию отрисовать листовку для рассылки по базе подписчиков нашего сайта. Тематика туризм. Пример листовки в аттаче. Текст и прочее придумывать не надо, только дизайн. Работа регулярная.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оформление DVD-диска и коробки в полиграфию

    Имеется дизайн коробки и двд диска в виде картинки, также имеется пустой макет лицевой стороны двд диска и пустой макет оборотная и лицевая сторона коробки, нужно заполнить эти два пустых макета к отправке в полиграфию! ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флаер

    $10

    флаер нужен двух сторонний 1/3 части а4 формата сделан на белом фоне лицевая сторона - БЕЛЫЙ ФОН КУЧА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЙ КРИЧАТ ДА, ТУСОВКА, ОБЩАЯ КОМПАНИЯ, ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ ДРУЗЕЙ, ИЛИ ...

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад