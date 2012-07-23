Здравствуйте! Необходимо графически оформить текст двухстраничной листовки в формате А4. Она должна быть визуально привлекательной, понятной (!), убедительной, серьезной, композиционно стройной. Также необходимо добавить иллюстрации по теме. Цель: убедить будущих партнеров работать с нами над ...
Листовка формата А4 в Coreldraw
Листовка двусторонняя ,с минимальным художественным оформлением.несколько фотографий и текст.coreldraw(для печати в типографии)
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