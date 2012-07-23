Листовка формата А4 в Coreldraw

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен23 заявки249 просмотров

Листовка двусторонняя ,с минимальным художественным оформлением.несколько фотографий и текст.coreldraw(для печати в типографии)

CorelDRAW
13 лет назад
yacupsch
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Максим- прекрасный специалист в своей области. Работать было легко и приятно. Все понятно. ничего лишнего. Быстро, достойно. Цена-качество на 10 баллов. Очень рекомендую всем. Не льет воду, все по существу,получил больше чем рассчитывал.В высшей степени квалифицированно, порядочно и ответственно. Знает, понимает, умеет, делает!
Вячеслав - замечательный заказчик. Понимает чего хочет, четко ставит задачу. Порадовало отсутствие фразы "все замечательно, только можно этот красный позеленее сделать.." С оплатой тоже все отлично. С удовольствием буду сотрудничать в будущем.

Заявки фрилансеров

shulgamn
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад