Нужно разработать логотип для СТО

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт34 заявки205 просмотров

Нужно 3 совершенно разных варианта логотипа, сроки и стоимость. Все подробности после уточнения стоимости и сроков изготовления.

13 лет назад
DerianKS
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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