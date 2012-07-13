В кратчайшие сроки нужна разработка дизайна упаковки! Прикрепляю фото в старом дизайне. Нужно кардинально что-то новое! Основная задача, дизайн должен быть ярким, стильным, должен выглядеть дорого. К 15.07 (воскресенье) дизайн ...
Корректировка дизайна визиток
Есть уже готовый дизайн визиток, нужно внести только некоторые поправки - поменять телефоны, добавить имя и т.п.
И подготовить к печати. В данный момент дизайн в формате .tif .jpg
На выходе нужен cdr
визитка будет 2ух стороння Rus и Eng
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