Корректировка дизайна визиток

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок179 просмотров

Есть уже готовый дизайн визиток, нужно внести только некоторые поправки - поменять телефоны, добавить имя и т.п.

И подготовить к печати. В данный момент дизайн в формате .tif .jpg

На выходе нужен cdr

визитка будет 2ух стороння Rus и Eng

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Максим прекрасно справился с работой, быстро нашли общий язык. Выполнил всё на отлично и очень быстро. Всем рекомендую!!
Сработались хорошо, проблем не было ни каких.

Заявки фрилансеров

msats
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
71 отзыв(-1)
13 лет назад

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