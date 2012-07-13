Корректировка дизайна визиток

Есть уже готовый дизайн визиток, нужно внести только некоторые поправки - поменять телефоны, добавить имя и т.п.

И подготовить к печати. В данный момент дизайн в формате .tif .jpg

На выходе нужен cdr

визитка будет 2ух стороння Rus и Eng