Макет пресс волла(бренд волл)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен10 заявок286 просмотров

Нужен макет для печати пресс волла размер 250Х400 см. есть логотип, еще один лого за Вами!!! (Логотип жевательной резинки Love is...)

13 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$25
2 дня
Все на высоте! Все довольны! Спасибо!
Четкое задание. Оплата без задержек и каких-либо проблем.Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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