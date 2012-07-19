Необходимо придумать и создать дизайн флаера размера А5.
Макет пресс волла(бренд волл)
Нужен макет для печати пресс волла размер 250Х400 см. есть логотип, еще один лого за Вами!!! (Логотип жевательной резинки Love is...)
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